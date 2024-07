La via Appia diventa ufficialmente patrimonio dell’Unesco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 luglio 2024) È ufficiale: la Via. Regina Viarum è stata riconosciuta come il 60° sito Unesco italiano. L’annuncio è stato dato durante la 46° sessione del World Heritage Committee a New Delhi. Un Traguardo Storico per la Provincia di Latina Il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ha espresso grande soddisfazione: “Abbiamo creduto fortemente in questo progetto. La nostra Provincia è stata l’unica a creare un sistema territoriale di coordinamento a sostegno della candidatura Unesco, istituendo una Cabina di Regia con i tredici Comuni attraversati dall’