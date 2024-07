Il nipote distrugge l’immagine di Trump | Mi consigliò di lasciar morire mia figlia disabile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Fred C.III,dell’ex presidente Donald, ha recentemente pubblicato un libro intitolato All in the Family: Thes and How We Got This Way. Questo testo getta nuova luce su alcuni degli aspetti più controversi del carattere del tycoon. Tra le rivelazioni più scioccanti, spicca un episodio in cui Donaldavrebbe consigliato aldiil proprio figlio. L’Incontro alla Casa Bianca Durante il mandato presidenziale di Donald, FredIII riuscì a contattare la cugina Ivanka, ottenendo un incontro nello Studio Ovale con il presidente e alcuni medici. L’obiettivo era discutere su come affrontare le problematiche legate alla disabilità, tema di grande importanza per Fred, il cui figlio William soffre di spasmo infantile, una rara patologia causata da gravi danni cerebrali.