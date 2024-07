ex WWE | Cameron Grimes torna sul ring dopo il suo licenziamento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 luglio 2024) Nel corso della sua carriera ad NXT,si è affermato come un personaggio carismatico e pieno di energia. E la sua nota rivalità con LA Knight l’ha messo ulteriormente in luce. Nonostante questo, il suo passaggio nel main roster non è riuscito a replicare le sue fortune, finendo la sua corsa con il. Ad inizio settimana,ha confermato di essere ufficialmente un Free Agent Il ritorno Nel corso dell’evento della Black Label Pro, “Old Habits” ha fatto il suo ritorno sul quadrato sotto il nome di “Trevor Lee”, sconfiggendo Eli Isom in un match durato pochi minuti, dando così ain posizione importante, pronto a fare grande così in questa sua nuova avventura.