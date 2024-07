Drag queen alle Olimpiadi Orban cavalca l’indignazione | Vuoto dell’Occidente Salvini | Squallidi Fdi | E’ gay pride

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Destre compatte contro la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a Parigi. Viktor, Matteoe Fratelli d’Italia in prima fila contro alcune delle scene dissacrantistite durante le celebrazioni. E in particolare il passaggio intitolato “festività”, dove un gruppo di persone (tra cui alcune) sono dietro a un tavolo e sembrano evocare “L’ultima cena” di Leonardo Da Vinci. Da ieri sera, il partito di estrema destra francese Rassemblement National (ma non la leader Marine Le Pen) sta protestando in rete. Oggi sono andati dietro alcuni dei principali esponenti europei e non solo. Il premier conservatore ungherese ha definito lo spettacolo una nuova dimostrazione della “debolezza e della disintegrazione”, commenti che sembrano riecheggiare quelli in arrivo da Mosca.