Covid in Italia | contagi in aumento del 53% in 7 giorni

(Di sabato 27 luglio 2024) Sono 13.672 i casi diregistrati innella settimana tra il 18 e il 24 luglio, quasi il 53% in più rispetto ai 7precedenti quando i casi erano 8.942. Salgono anche i morti, 53 contro i 40 della settimana precedente (il 32% in più). E’ quanto riporta il bollettino aggiornato del ministero della Salute sull’andamento dinel Paese. Secondo la rilevazione, al 24 luglio risultano in leggeroi ricoveri in area medica, al 2,4% (1.517 ricoverati) e stabili quelli nelle terapie intensive, allo 0,4% (38 ricoverati). È stabile, ma sopra la soglia epidemica di 1, l’indice di trasmissibilità Rt: al 15 luglio è pari a 1,24, rispetto al valore di 1,20 della settimana precedente. «L’dei casi di-19 all’inizio dell’estate è qualcosa che abbiamo visto anche nelle stagioni passate.