Conte ai tifosi a Castel di Sangro | Siete un popolo unico e non lo dico per piaggeria E ricorda Scampia – LIVE

(Di sabato 27 luglio 2024) Parte il secondo ritiro del Napoli adi, dopo quello di Dimaro Folgarida. E anche in Abruzzo, come a Dimaro, c’è la presentazione dello staff. Questa sabato 27 luglio 2024 alle ore 20:30 in Piazza Plebiscito adi: Antonioe i suoi collaboratori incontanno idel Napoli e risponderanno alle loro domande così come già accaduto nel ritiro a Dimaro. «Sto ricevendo tantissimo affetto senza ancora evr dato niente. Da parte mia tanta responsabilità per ripagare tanto entusiasmo,unincredibile. E la passione che stiamo riscontrando è incredibile. Non è per, sennò sto zitto.un, dobbiamo essere orgogliosi di rappresentarvi». «Non dobbiamo dimenticare quel che è successo a. Siamo vicini alle famiglie delle vittime, cercheremo in qualche modo di essere d’aiuto. Ricordiamoci che la vita è gioia».