Con Pechino serve consapevolezza sulle sfide all’Ue Il punto di Bachulska Ecfr

(Di sabato 27 luglio 2024) Non c’è dubbio che sulla missione di Giorgia Meloni in Cina — a cui Formiche.net dedica uno speciale — pesi il contesto internazionale. Da un lato la presidente del Consiglio va per tutelare l’interesse nazionale, ponendo sullo sfondo lache la Repubblica popolare cinese è un interlocutore; sia per il ruolo che ha nella politica globale, sia per il peso nel sistema economico e commerciale. Dall’altro lato, la visita va inquadrata nelle complesse dinamiche che caratterizzano il confronto tra modelli, conche mette in discussione il modello di governance degli affari globali considerato a guida occidentale. È qui che la libertà di movimento di Roma diventa limitata dal solco dettato dall’appartenenza tanto ideologica che pragmatica alla comunità atlantica, quanto a quella giuridico-istituzionale all’Unione europea.