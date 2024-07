A che ora gareggiano Di Veroli Vismara e Santarelli nella spada maschile | programma tv tabellone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Domani, domenica 28 luglio, va in scena ilindividuale divalido per le Olimpiadi 2024. Saranno tre gli azzurri protagonisti, tutti presenti nel quartetto che l’anno scorso sulle pedane di Milano di è laureato campione del mondo a squadre. Dopo una stagione difficile gli spadisti sono in cerca di riscattomagnifica cornice del Gran Palais. Davide Di, Federicoe Andrea; sono loro i tre alfieri azzurri che andranno alla caccia della medaglia. Tutti e tre gli italiani saranno esentati dai trentaduesimi di finale (dalle 10.00) e inizieranno il loro percorso direttamente dai sedicesimi (12.25). Se gli spadisti supereranno indenni l’esordio gli ottavi partiranno alle 15.05, con l’assalto decisivo dei quarti di finale per entrare in zona medaglie che sarà eventualmente a partire dalle 16.25.