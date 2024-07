Vuelle Imbrò | Qui un progetto importante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Questa volta tocca a Matteo, che per la nuova stagione salirà in cabina di regia, presentarsi ufficialmente ai tifosi biancorossi. Lo fa attraverso i canali social della, come è accaduto in precedenza ai suoi compagni di squadra Simone Zanotti, Quirino De Laurentiis e Salvatore Parrillo.conferma ancora una volta come nella sua scelta di arrivare a Pesaro abbia influito notevolmente coach Pino Sacripanti: "L’allenatore mi ha convinto a sposare questo– spiega il play biancorosso – perché si tratta di un disegno ambizioso e di fronte a noi abbiamo obiettivi importanti. Primo tra tutti ovviamente è quello di ritornare alla massima serie e ci sentiamo questaresponsabilità".