Vittoria Puccini stasera ospite a La Terrazza

(Di venerdì 26 luglio 2024)è protagonista a Ladi San Casciano dei Bagni. Questo pomeriggio, alle 18.30, arriva nella ricca stagione di appuntamenti estivi del borgo termale l’attrice tra le più affermate del cinema italiano. ’Costellazioni: la magia del cinema’ è il titolo del confronto tra l’attrice toscana e la giornalista Paola Jacobbi. Dall’esordio nel 2000 con il film ’Tutto l’amore che c’è’ di Sergio Rubini,ha avuto molti ruoli e realizzato rilevanti progetti: dapprima ha ottenuto grande popolarità con la serie tv ’Elisa di Rivombrosa’, per poi essere diretta da registi quali Ferzan Özpetek, Pupi Avati, Paolo Genovese e Gabriele Muccino, arrivando alla candidatura ai David di Donatello come migliore attrice protagonista per il film ’18 regali’ di Francesco Amato.