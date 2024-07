Terracina prima prende a calci le macchine poi prende a bastonate un poliziotto | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Gli agenti del Commissariato di P.S. di, a seguito di varie segnalazioni al 112 –NUE e direttamente al centralino di questo Commissariato è intervenuto nel centro didove il titolare di un ristorante aveva sorpreso pocoun cittadino extracomunitario mentre cercava di appropriarsi di generi alimentari all’interno dello stesso esercizio commerciale. Lo stesso soggetto una volta avvedutosi della presenza del proprietario si allontanava velocemente dal posto reiterando poco dopo la stessa condotta in altro esercizio commerciale limitrofo. Anche qui veniva notato dai dipendenti e si dava a precipitosa fuga, tuttavia non sfuggiva agli impianti di videosorveglianza ivi installati. Successivamente un’altra segnalazione riferiva di un soggetto che stava colpendo condelletransitanti in una strada del centro cittadino.