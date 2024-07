Smaltimento illecito di rifiuti | i Carabinieri denunciano un 40enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Compagnia di Solofra hanno denunciato undel posto, ritenuto responsabile di “di”. L’uomo avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per smaltire dei residui vegetali derivanti dalla pulizia del suo fondo agricolo, ubicato nel territorio della città conciaia. Tale condotta, oltre ad essere pericolosa, provoca un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per la concentrazione di fumo nell’aria. Alla luce degli elementi raccolti daidell’Aliquota Radiomobile, ilè stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.