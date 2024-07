Siccità in Sicilia acqua razionata nelle città e stop all' irrigazione dei campi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sulla, a fine Giugno, le precipitazioni cumulate in 12 mesi sono state mediamente mm. 414, cioè 1 solo millimetro in più rispetto a quanto registrato durante la grandedel 2002. Su larga parte dellaOrientale il deficit pluviometrico supera il 60% su base annua. Gli invasi regionali trattengono 267 milioni di metri cubi, il 38,21% del volume di riempimento autorizzato e 42% in meno sulla media del periodo nello scorso quindicennio. Di questi, solamente 122 milioni di metri cubi sono realmente utilizzabili, al netto dei volumi utili alla fauna ittica, dell'interrimento e del cosiddetto "volume morto".