SDCC 2024 | Il film su BioShock riceve un sorprendente aggiornamento da Netflix

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 26 luglio 2024) Durante il panel “Producers on Producers” di Collider al Comic-Con di San Diego, è stato finalmente fornito unsull’adattamento diannunciato in precedenza da, dopo essere stato annunciato nel 2022. Secondo il produttore Roy Lee, ilè stato “riconfigurato” per essere un“più personale” con un budget ridotto, il che forse non è il tipo diche i fan del franchise videoludico quasi pluridecennale speravano – ma la conferma che ilè ancora in fase di sviluppo per uscire a un certo punto nel futuro è comunque piacevole da sentire.