Scampia l’ordinanza di sgombero risale al 2015

(Di venerdì 26 luglio 2024)dial. Numerose le segnalazioni sulla pericolosità della struttura La tragedia che ha colpito il quartiere napoletano continua a far tremare le coscienze. Il crollo del ballatoio della Vela Celeste, che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di tredici, ha aperto un vaso di Pandora sulle condizioni di degrado e sulla mancata manutenzione di un complesso residenziale che da anni grida aiuto. Le indagini della Procura di Napoli si concentrano ora sugli allarmi che, a quanto pare, erano stati più volte lanciati ma rimasti inascoltati. Una perizia disposta dai magistrati dovrà fare luce sulle responsabilità di chi, in questi anni, ha sottovalutato i segnali di pericolo e non ha agito per prevenire una simile catastrofe.didella Vela Celeste,nte al, è una ferita ancora aperta.