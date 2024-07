SAMUELE RUGGERI su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ecco un altro episodio del podcast musicale “” che rappresenta un appuntamento speciale. E’ infatti dedicato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria da stasera 26 luglio, per proseguire domani 27 luglio. La finale avrà luogo il 28 luglio. E’ con noi uno dei finalisti del concorso Voci dal Mediterraneo,. Chi èha 21 anni e nasce a Borgomanero, in provincia di Novara, pur abitando a Petrosino, Trapani. Ex pugile, per motivi di salute non percorre questa strada. Per gioco, sperimenta la musica attraverso il karaoke. Successivamente, inizia a studiare canto, ritenendo che questa possa essere la sua strada. Lo fa da due anni. E lavora per “tenere i piedi per terra”.