Pesce scaduto nei ristoranti vip a Cortina | blitz e multe della Capitaneria di Porto

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Guardia Costiera di Venezia – nell’ambito di un’operazione condotta a tutelafilierapesca – ha sequestrato 1,4 tonnellate di prodotti ittici e alimentari scaduti in alcuni eserciziristorazione ad’Ampezzo erogando sanzioni per un totale di 22mila euro. L’operazione è stata condotta in dipendenza funzionale dal Ministero dell’agricoltura,sovranità alimentare e delle foreste. L’obiettivo era quello di scongiurare i comportamenti illegali che compromettono la qualità del prodotto ittico, soprattutto “made in Italy”. I militaridi, coadiuvati dal personale del Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale dell’Ulss n. 1 Dolomiti, ha effettuato controlli inrinomatifamosa località sciistica.