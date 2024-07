Parigi 2024 e Sinner il consiglio di Panatta | Chi se ne frega delle critiche social

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) – Ma gli italiani si meritano un campione Jannik, dopo l’ultima valanga diper il suo forfait alle Olimpiadi di? “Se diamo retta alla manica di scemi suiSe ci fossero stati ai miei tempi mi avrebbero massacrato in un anno, con tutti i difetti che avevo. Avrei dovuto buttarmi da Ponte Sisto”: la risposta è di Adrianoche con l’Adnkronos commenta l’ultimo pseudo caso sul numero 1 del tennis mondiale., vittima di una tonsillite, salta i Giochi die diventa l”oggetto’più disparate “letture” del pubblico sul fatto. “Bisogna che lui si aspetti questo tipo di cose -prosegue-. Ci sono gli haters così come ci sono quelli che dicono cosa buone, secondo me non bisogna dare retta a nessuno. A volta mi capita del leggere su di me cose che non gradisco ma figurarsi se replico.