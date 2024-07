Natalità in calo il Veneto rischia di perdere 8 punti parto | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Venezia, 26 luglio 2024 –in discesa, ildiottonascita. Dalla maglia nera di Asiago fino a Castelfranco, otto ospedali pubblici sono sotto la soglia minima dei 500 parti l'anno, prevista dai protocolli ministeriali per garantire la sicurezza delle mamme e dei neonati. Altri due ospedali superano la quota solo di poche unità. I dati del Ministero I dati del Ministero della Salute si riferiscono al 2023 e sono stati discussi ai tavoli tecnici. Gli ospedali sotto la soglia si trovano nel Vicentino, nella zone metropolitana di Venezia e in provincia di Treviso. Nella mappa della de, a Vicenza ci sono Asiago, con 66 parti, e Valdagno con 325. A Rovigo c’è Adria con 250 nascite l’anno. Ma are di più è il Veneziano: 273 parti a Portogruaro, 345 nel Comune di Venezia, 449 a Chioggia e 480 a San Donà di Piave.