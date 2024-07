Napoli | sfuggito alla cattura preso in Germania rapinatore Banda Point Break

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024). L’indagato erae rifugiatosi in. La polizia tedesca lo ha arrestato per rapina. Aveva fornito false generalità Erae aveva fatto perdere le proprie tracce. Parliamo di G. A., 40enne digià noto alle forze dell’ordine. L’uomo era nella lista degli indagati che i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e i militari della compagnia Vomero coordinati dprocura diNord avevano arrestato perché ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere e rapina aggravata dall’uso di armi, commessi con la tecnica del cosiddetto filo inverso. Una” per un volume d’affari di 150mila euro.