Motta in concerto a Gradisca per Onde Mediterranee Le foto

(Di venerdì 26 luglio 2024) Protagonista sul palco di, festival promosso da Euritmica, ad’Isonzo giovedì 25 luglio è stato il cantautore, polistrumentista e compositore di colonne. Vincitore di due Targhe Tenco per i suoi primi due album “La fine dei vent’anni” e “Vivere o morire”,è riconosciuto come una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano, in grado di unire sperimentazione sonora e tradizione cantautorale, spaziando con disinvoltura tra il genere rock e quello pop.ieri sera ad’Isonzo ha regalato al pubblico una performance unica, dimostrando a tutti la sua capacità di fre emozione e talento.