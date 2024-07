Mittelfest | ultimo weekend con spettacoli per tutta la famiglia

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sarà un sabato davvero ricco e pieno di DISORDINIquello che apre l’di2024. A chiudere la giornata alle 21.30 in Piazza Duomo, lo spettacolo che accosta musica e racconto giornalistico d’inchiesta: Voci Vicine 2.0 unisce la musica di Fabio Cifariello Ciardi eseguita dall’Icarus Ensemble e dal croato Cantus Ansambl, con la giornalista-narrante Luciana Coluccello per raccontare e denunciare le ricorrenti tragedie del nostro tempo. La giornata inizia già alle 10.30 (e in replica alle 17) con lo spettacolo itinerante di teatro e circo Zotlogrod, prima assoluta, che trasforma Cividale in un paese all’estremo est dell’impero austroungarico, al confine con l’impero russo, agli inizi del secolo scorso. Nel pomeriggio ritorna il Progettoalle 17.