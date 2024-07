Mare Fuori 5 svelata la trama e confermati due clamorosi addii

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024) Farà il suo debutto nei primi mesi del 2025 ma, nel frattempo, sono stati resi noti i primi dettagli ufficiali su5. La serie targata Rai Fiction e Picomedia, ambientata nel fittizio Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, proseguirà con un nuovo capitolo, di cui è stata recentementela. Di seguito, le novità. Negli ultimi giorni ha avuto luogo l’evento di presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2024-2025. Tra le numerose novità in arrivo sulle reti del servizio pubblico è stata annunciata anche5, le cui riprese hanno avuto inizio già a partire dallo scorso 27 marzo. In attesa dell’uscita, i vertici di Viale Mazzini hanno rivelato la sinossi del prossimo capitolo che ha in programma diverse novità. Le indiscrezioni su “5”:la– VelvetMagIl primo, clamoroso, cambiamento riguarda il cambio di regia.