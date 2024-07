La T Tecnica Gema cala l’asso Chiarini L’argentino è la stella per puntare alla A2

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nel linguaggio che codifica il basket mercato e non solo, con l’espressione ’manca solo l’annuncio’ generalmente viene identificata una trattativa ormai conclusa che aspetta solo di essere ufficializzata. Mancava solo l’annuncio per certificare l’atterraggio sul pianeta La Tdi Mateo, un annuncio che si è fatto aspettare e che per questo aveva cominciato a generare un filo di preoccupazione da parte dei tifosi: "Ma è vero che arriva?", "Ma quando lo ufficializzano?" erano le domande più frequenti che gli addetti ai lavori rossoblù si sono trovati ad affrontare, perché l’ingaggio dell’MVP dell’ultima regular season di Serie B Nazionale rappresenta un colpo sensazionale, impensabile fino a metà giugno, con l’italo-argentino che aveva richieste anche da franchigie appartenenti a categorie superiori.