La procuratrice Kamala Harris e il reo Donald Trump | la sfida per la Casa Bianca

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Conosco che tipo di persona è. Ne ho conosciuti quando facevo lain California e ho messo sotto inchiesta truffatori e predatori sessuali”. Cosìnel suo primo comizio da candidata in pectore a Milwaukee, Wisconsin, dipingendo in maniera sintetica il suo avversario, inquadrandolo anche nel suo ruolo di exdello Stato più importante con un PIL (Prodotto Interno Lordo) che rivaleggia quello delle nazioni più ricche al mondo.Lanon ha incluso il fatto cheè già stato condannato in due cause civili, una per aggressione sessuale e poi diffamazione, e l'altra per frode fiscale. Inoltre l'ex presidente è stato condannato in una causa penale la cui sentenza sarà pronunciata a New York nel mese di settembre. La pena potrebbe includere 4 anni di carcere oltre che ingenti multe.