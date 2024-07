La cultura non fa audience? | Il servizio pubblico cede alla Temptation

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fa discutere la decisione presa dRai di rinviare al 22, 29 agosto e 5 settembre, sempre in prima serata, le ultime tre puntate del programma di Alberto Angela Noos - L’avventura della conoscenza. "La decisione di spostare Noos al 22 agosto è stata presa da Rai in accordo con il conduttore e al di là di ogni fantasiosa ricostruzione della vicenda – hanno fatto sapere ieri da viale Mazzini – per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del, graziepassione,capacità divulgativa di assoluta qualità eprofessionalità di Alberto Angela". Un fiore all’occhiello gettato però al vento.