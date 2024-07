Il Napoli che sarà parla anche Cammaroto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenutoEmanuele. Di seguito le dichiarazioni del giornalista ed esperto di mercato. “La conferenza stampa di Mario Giuffredi? Lui fa il suo mestiere, sarei molto curioso di capire e sapere quanto Antonio Conte gradisca le incursioni di Giuffredi. Ma direi che tutto è bene ciò che finisce bene”. Il valore aggiunto del” Ilha un valore aggiunto straordinario in questa stagione perché Antonio Conte è il top player degli azzurri. E i sorrisi di Castel di Sangro sono segnali di un gruppo felice e motivato. Parto da una premessa, qualche mese fa abbiamo detto e scritto su ‘Magazine’ che il club partenopeo avrà 150 milioni circa di budget da dover spendere.