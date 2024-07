Frassinetti FdI | Educazione civica servirà a formare i cittadini del futuro e a insegnare il rispetto

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Nelle linee guida dell'saranno contenuti in via prioritaria i principi utili ail cittadino del, come il senso di appartenenza alla Patria, i valori della Costituzione, la lotta all'illegalità. Inoltre sarà data una grande importanza all'alimentare proponendo stili di vita sani, contrastando in primis la droga e l'abuso di alcool. Importante poi educare i ragazzi e le ragazze alla comprensione dell'importanza del lavoro e delle sue regole, sia inerenti alla sicurezza che alle dinamiche contrattuali, ivi compresa l'finanziaria, anche a tutela delle donne. Insomma un quadro completo per crescere giovani sempre più consapevoli della realtà che li circonda. L'articolo(FdI): “dele ail” .