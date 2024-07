Fortitudo Bologna ecco un nuovo acquisto | ufficiale l’arrivo di Mian

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 - Laufficializza anche la firma di Fabio. Arrivata già da qualche giorno: anche per l’ala ex Trapani era attesa solo la confermadella Effe, arrivata puntualmente questa mattina. Nato a Gorizia il 7 febbraio del 1992, ala di 196 cm,cresce cestisticamente nelle giovanili di Udine, partecipando nella stagione 2008/2009 alle Finali Nazionali Under 17, dove risulta uno dei migliori realizzatori della competizione. Nell'estate del 2009, firma un contratto pluriennale con Varese e con la quale esordisce in serie A. Seguono i passaggi ad Agrigento nel biennio 2012/14, con la promozione in serie A2. Viene convocato da Pianigiani in Nazionale maggiore. Nell'estate del 2014torna in A con la Vanoli Cremona dove rimane per 3 stagioni, con una nuova chiamata in azzurro.