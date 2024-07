Fondazione Rava Gli chef di re e regine per i bimbi di Haiti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sono tanti i modi per sostenere i numerosi progetti dellaFrancesca– NPH Italia ETS, nata nel 2000 per aiutare bambini, adolescenti, donne e mamme in condizioni di disagio, in Italia, Ine nel mondo. Tra i principali c’è sicuramente l’adozione a distanza, un gesto d’amore autentico che garantisce ai bambini in disperato bisogno, acqua, cibo, istruzione, cure mediche e l’amore di una grande famiglia. Tanti anche gli eventi di raccolta fondi. Il prossimo 5 ottobre si terrà una serata speciale all’Hotel Principe di Savoia a Milano che vedrà ai fornelli glidei più importanti Capi di Stato e Case reali. Un team d’eccezione riunito per portare aiuto concreto ai piccoli pazienti dell’ospedale NPH St. Damien in, realizzato e sostenuto dallaFrancesca(Info e prenotazioni su [email protected] ).