Fiorentina arriva l’ufficialità | Colpani si unisce ai Viola

(Di venerdì 26 luglio 2024) Andreaè un nuovo giocatore della. Il calciatore,to a Firenze ieri sera per svolgere le visite mediche, è stato annunciato dai. La squadra toscana ha comunicato, tramite una nota ufficiale, di “aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andreadall’ A.C. Monza., nato a Brescia l’ 11 maggio 1999, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e, nell’ultima stagione con la maglia del Monza, ha realizzato 8 gol in 39 apparizioni“. In caso di riscatto,sarà legato al club da un contratto quadriennale.siaiSportFace.