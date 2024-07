Come vento cucito alla terra di Ilaria Tuti

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) “” è un romanzo della scrittrice friulana. Edito da Longanesi Editore, è stato pubblicato nel 2022 con notevole successo. Chi sono le “Lady doctors” ? Il romanzo, “”, è ambientato a Londra nel pieno della Prima Guerra Mondiale. La protagonista è la dottoressa e chirurgo Cate Hill. Donna emancipata, madre della piccola Anna, si ritrova a vivere gli stenti e gli strascichi che la guerra lascia dietro di se. La mentalità bigotta dell’epoca non le consente di svolgere il proprio lavoro serenamente e i pochi interventi medici che riesce a svolgere le permettono giusto di sopravvivere. In questo clima di oscurità e incertezza, la protagonista entra a far parte delle prime “Lady doctors”.