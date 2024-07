Auto e Moto d’Epoca Le grandi glorie a motore fanno sold out in Fiera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) È giàout la seconda edizione bolognese di, in programma dal 24 al 27 ottobre. "Dopo il successo della ‘prima’ bolognese, questa 41esima edizione si conferma il centro europeo della passione per iri. L’interesse è alto, gli spazi dellasono già esauriti, con anche l’aggiunta del nuovo padiglione 37, annuncia Mario Carlo Baccaglini, ad di Intermeeting. "Abbiamo la conferma di tutti i principali dealer e commercianti, a cui si sono aggiunti i nuovi che abbiamo incontrato nel nostro tour europeo che ci ha visto presenti alle più importanti fiere del settore.è ormai consacrata a livello europeo come la più grande manifestazione di passione deiri", rivendica Baccaglini. Confermati gli spazi espositivi nel quartiere della: 235.