Alle Olimpiadi cibo razionato e di bassa qualità Gli atleti inglesi si cucinano per non andare a mensa Times

(Di venerdì 26 luglio 2024), la delegazione della Gran Bretagna protesta per ilcrudo e le carenze diad alto contenuto proteico. Il team è stato costretto a far arrivare il proprio chef a Parigi. (Già c’era stata la protesta per i porridge). Ne parla il: “Gli organizzatori delledi Parigi 2024 si saranno anche vantati che glisarebbero stati serviti da chef Michelin, ma il Team Gran Bretagna è stato costretto a far volare il proprio cuoco dopo che le carenze hanno portato al razionamento di prodotti ad alto contenuto proteico e al servizio di carne cruda. Andy Anson, amministratore delegato dell’Associazione Olimpica Britannica, ha rivelato le carenze, dichiarando alche ilnel villaggio «non è adeguato» e che è necessario un «drastico» miglioramento. Glibritannici hanno persino iniziato a portare al villaggio il pranzo al sacco per la cena.