Ville Lago Tegernsee Germania estate 2024 | soggiorno da Philipp Lahm

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una vacanzada autentico campione nella splendida villa di, ora su Airbnb. Il famoso calciatore tedescoè pronto ad accogliere i propri fan per unveramente incredibile nella sua splendida villa sulin. Un’esperienza full-immersion tutta da vivere, specialmente per gli amanti del mondo del calcio. Ebbene sì, il celebre, capitano onorario della DFB (Deutscher Fußball-Bund) ed ex capitano della squadra vincitrice della Coppa del Mondo 2014 e dell’FC Bayern Monaco, diventa host su Airbnb.offre a due fan l’opportunità di soggiornare nella sua villa vicino a Monaco di Baviera, in. Qui, quest’anno, si sono disputati i Campionati Europei di Calcio, come sappiamo.