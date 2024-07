SOS Cambio Pelle la soap opera di Canale 10 girata in una clinica pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) “SOS” è la nuova serie TV che ha appena debuttato su10 (TV in chiaro del digitale terrestre presente al numero 10 del telecomando o in live streaming suDieci.it). La serie segue le vicende della dottoressa Nicoletta Bernardini, una giovane dermatologa di Latina, e del suo team tutto al femminile, guidato dalla dottoressa Vilma Ciccone, sua madre nella vita reale e nel set. Un mix di vita professionale e personale La serie offre uno sguardo intimo e coinvolgente sul lavoro quotidiano di questo studio dermatologico (girato nella sede reale di Via Ufente a Latina). Le storie professionali e personali della dottoressa Nicoletta e dei suoi pazienti si intrecciano, offrendo al pubblico un ritratto autentico e divertente in cui è facile riconoscersi.