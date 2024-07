Snam acquista Edison Stoccaggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) San Donato Milanese (Milano), 25 luglio 2024 –ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% didaper un controvalore di circa 560 milioni di euro. L’accordo, raggiunto a conclusione del processo avviato dalo scorso ottobre e proseguito in esclusiva cona partire da febbraio, prevede altresì un earn-out che potrà essere corrisposto da parte diin caso di esito positivo del contenzioso amministrativo tutt’ora in corso relativo ai ricavi riconosciuti in questi anni per le attività del sito di San Potito e Cotignola. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo trimestre del 2025, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa antitrust e golden power applicabile.