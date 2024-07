Ricevuti chiari segnali L' ucraino Kuleba in Cina | Pechino sta per scaricare Putin?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il presidenteVolodymyr Zelensky ha assicurato nella notte che laha dato "un chiaro segnale" del suo sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina. Il ministro degli EsteriDmytroha incontrato il suo omologo cinese Wang Yi a Guangzhou. Il presidenteha detto che attende "un rapporto dettagliato da parte del ministro al suo ritorno in Ucraina" ma, ha aggiunto, "è confermato anche ciò che mi ha detto il leader cinese Xi Jinping: lanon fornirà armi alla Russia". Dal vertice trae Wang Yi è emerso come Kiev potrebbe essere disponibile a condurre negoziati "con la parte russa" quando Mosca "sarà pronta a farlo in buona fede".