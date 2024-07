Reinhold Messner | la famiglia del leggendario alpinista

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024)è una figura iconica nell’alpinismo mondiale, conosciuto per le sue incredibili imprese che hanno ridefinito i limiti dell’esplorazione umana. Tuttavia, dietro il successo di ogni grande uomo, c’è unache lo sostiene. In questo articolo, esploreremo la vita familiare di, concentrandoci sui suoi figli.è nato il 17 settembre 1944 a Bressanone, in Alto Adige. Fin da giovane, ha mostrato un’incredibile passione per la montagna, scalando la sua prima vetta a soli cinque anni. La sua carriera è costellata di successi straordinari, tra cui l’ascensione di tutte le quattordici montagne del mondo oltre gli ottomila metri senza l’ausilio di ossigeno supplementare., foto Ansa – VelvetMagNonostante la fama mondiale,ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata.