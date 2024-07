Raspadori pronto ad un doppio ruolo sotto agli ordini di Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il giovane talento Giacomoa brillare nel ritiro estivo a Castel di Sangrola guida di Antonio. Il Napoli si prepara per affrontare una nuova stagionela guida di Antonio, con Giacomoa svolgere unchiave nel progetto tattico del tecnico. Oggi inizia il ritiro estivo a Castel di Sangro, e il giovane attaccante azzurro sarà uno dei protagonisti che lavorerannodi. Focus sull’attacco partenopeo Il Napoli, in attesa di risvolti sul futuro di Osimhen, continua il suo lavoro sia sul campo che sul fronte del mercato. Il Corriere dello Sport oggi mette in risalto le dinamiche offensive della squadra. “In attacco tutto ruota attorno a Osimhen, ambito da club arabi e soprattutto dal PSG, che però non ha ancora soddisfatto le richieste del Napoli”, si legge nel quotidiano sportivo.