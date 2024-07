Parcheggia una barca di 10 metri per strada e blocca il passaggio Denunciato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) A Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, un residente ha lasciato la propria imzione – lunga 10ta in unapubblica. I carabinieri hanno rintracciato l’uomo e lo hanno. Durante un normale pattugliamento nella zona marina della città della Piana, i militari della stazione locale hanno notato la presenza di unaapparentemente abbandonata su dei blocchi di cemento. L’anomalo parcheggio impediva ildi mezzi di soccorso, come ambulanze e veicoli antincendio, creando un pericolo per la sicurezza pubblica. Dopo una serie di accertamenti, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al proprietario dell’imzione – che era senza motore e priva di qualsiasi segno di riconoscimento – e lo hannoper invasione di terreni o edifici. Poche ore dopo, laera tornata sgombera e sicura.