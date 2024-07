Novak Djokovic sull’assenza di Sinner alle Olimpiadi | Comprendo la sua decisione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024)è tra gli osservati speciali di questo torneo olimpico di Parigi. Messaspla Finale di Wimbledon persa contro Carlos Alcaraz, il campione serbo si cimenterà sui campi del Roland Garros andando a caccia di quell’oro a Cinque Cerchi che tanto desidera e per un motivo o per l’altro gli è sempre sfuggito. Una rassegna a Cinque Cerchi che chiaramente risente dell’assenza del n.1 del mondo, Jannik, tra i pretendenti al metallo pregiato con Alcaraz e il serbo. Da questo punto di vista, il campione nativo di Belgrado si è mostrato concorde sulla presa di posizione di, che ha rinunciato per un problemavie respiratorie (tonsillite). “Soprattutto quest’anno ha giocato tantissime partite ad altissimo livello ed è anche molto giovane. Potrà migliorare molto fisicamente. Capisco la suadi non partecipare ai Giochi.