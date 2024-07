Musetti-Lajovic in tv oggi | orario canale e diretta streaming Atp Umago 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lorenzoaffronterà Dusannei quarti di finale dell’Atp 250 di, evento di scena sulla terra battuta in Croazia. Obiettivo semifinale per il tennista azzurro, determinato a fare bene nel primo torneo dopo Wimbledon, nonché ultimo prima delle Olimpiadi.ha debuttato con una vittoria agevole contro Trungelliti e partirà favorito anche contro il serbo, che ha sconfitto in entrambi i precedenti. Lorenzo che avrebbe poi una ghiotta occasione di approdare all’atto conclusivo visto che in caso di vittoria sfiderebbe il vincente del match Mensik-Tseng, due giovani interessanti ma lontani dal livello del carrarino.