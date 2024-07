Montecarotto il giorno della verità in tribunale ma la governance punta al risanamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Ancona), 25 luglio 2024 – Giornata decisiva quella odierna inper la cooperativa terre Cortesi Moncaro in grave difficoltà di bilancio è sostanzialmente ferma da mesi. I giudice deldi Ancona Giuliana Filippello dovrà decidere sulla nomina, in via cautelare di un custode che blocchi l’operato del nuovo Cda, viste le due istanze di fallimento presentate da due creditori per complessivi un milione e 250mila euro. Un fornitore di uva e mostro emiliano e uno scatolificio marchigiano. Ma ieri sera in extremis è stato annunciato dalla cooperativa che ha sede a, la vitivinicola più grande delle Marche, un piano di. L’obiettivo è quello di arrivare a una ristrutturazione o un concordato per salvare la cooperativa Terre Cortesi Moncaro.