Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 25 luglio 2024) Life&People.it Per molti è solo il titolo del secondo capitolo dell’ultimo e incompiuto romanzo di Truman Capote. In realtà Lafu molto altro. In quel manoscritto, “Preghiere Esaudite”, pubblicato dopo la sua morte, lo scrittore e drammaturgo statunitense sceglie di ambientare le pagine più tristi del suo declino in un luogo non casuale. Un celebre ristorante di Newin cui una donna di nome Lady Ina, commensale del personaggio alter ego di Capote, P.B. Jones, persegue un solo obiettivo: ubriacarsi. E lo fa bevendo champagne Cristal, divorando famelicamente una bottiglia dopo l’altra, insieme a Jones. Teatropatetica scena è, dunque, La. Le origini e laFondato nel 1958 da Henri Soulé, quest’ultimo si è rapidamente affermato come uno dei ristoranti più prestigiosi e amati di NewCity.