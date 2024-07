Kamala Harris e le donne senza figli gattare e infelici secondo JD Vance

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 25 luglio 2024) In un’intervista del 2021 a Fox News, JDsi riferisce ae ad altredefinendole “un gruppo diche sonodella propria vita e delle scelte che hanno fatto e quindi vogliono rendere infelice anche il resto del paese”. L’intervento dell’attuale candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti al fianco di Trump, al tempo in corsa per il Senato in Ohio, è tornato a far discutere animatamente stampa e opinione pubblica dopo questo “tweet-non più tweet” postato da Hillary Clinton, con battuta annessa sul ragazzo che “sicuramente non odia le” che rivendicano le loro libertà: What a normal, relatable guy who certainly doesn't hate women having freedoms. https://t.