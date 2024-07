Imputato Sinner l’Italia la dichiara colpevole di mal di gola con l’aggravante dell’amore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024) Da “caso nazionale” a “caso sanitario nazionale” è un attimo. E poiché questa è una Repubblica fondata sul primato del “te l’avevo detto io“, lo sapevano tutti (persino noi):si alzi, in nome del popolo italiano la dichiariamodi mal dipreterintenzionale aggravato dai futili motivi. Il numero uno del mondo è andato al mare, s’è fatto il bagno. Peggio: ha baciato la fidanzata (persino russa!) senza prendere le dovute precauzioni. Il freddo, chissà, una ventiata. O magari, vista la promiscuità, un virus. E ora ci ha tolto – a tutti noi proprio – un possibile, probabile, quasi certo oro alle Olimpiadi.chiamò e lui non era pronto alla morte. Non li ha mai sentitii calciatori che ululano all’elmo di Scipio? Ma dove vive, questo a Montecarlo? La stampa nazionale non è riuscita a tenersi, ha sfrizionato come per un impulso insopprimibile.