Il primo giorno di Buongiorno a Castel Volturno Olivera ancora assente | le ultime

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il difensore azzurro Alessandro Buonnella giornata di ieri ha fatto il suo ingresso al centro tecnico del Napoli a. Alessandro Buonè la grande novità della seconda parte del ritiro estivo del Napoli adi Sangro. Il difensore proveniente dal Torino, ha affrontato con emozione la sua prima giornata nel centro tecnico di. Il giocatore, accompagnato dalle visite mediche e dai primi test fisici, ha espresso gratitudine verso il club per la fiducia riposta nelle sue capacità, seguendo le indicazioni di un tecnico illustre come Conte. Ecco quanto riferito dal Corriere dello Sport: “Particolarmente emozionato, per la sua prima volta a, Alessandro Buon. Il nuovo centrale di Conte è in città da inizio settimana. Lunedì aveva mangiato una pizza alla Sanità.