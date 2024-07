Il passaggio dai fossili alle rinnovabili si può fare ma servono 100 anni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 luglio 2024) In una intervista al Financial Times, Christian Malek di JP Morgan sostiene che il mondo avrebbe bisogno di un “reality check” sul“che può richiedere diverse generazioni per conseguire gli obiettivi di net zero”. Questo significa che la narrazione più gettonata, su una presunta accelerazione della transizione energetica fa parte più degli auspici che della realtà. La rivista Energia, trimestrale fondato e diretto dall’ex ministro Alberto Clò, riporta i dati pubblicati dal Statistical Review of World Energy dai quali emerge che l’abbandono totale deie l’adozione totalizzante delle, potrebbe richiedere ben oltre un secolo.