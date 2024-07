Il Napoli a Castel di Sangro sono rientrati quasi tutti i big Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ildii big () Partenza questa mattina verso le ore 11, arrivo all’ora di pranzo, nel pomeriggio subito in campo per il primo allenamento allo stadio Patini. È questo il programma di giornata per il ritiro didi, la seconda tappa ormai storica per il club. Ieri mattina verso le 9, a bordo delle proprie auto, Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Kvaratskhelia e Lobotka hanno raggiunto il centro tecnico per sostenerei test necessari prima della partenza perdicuriosi di conoscere Conte e i suoi metodi di lavoro per dare il proprio contributo alche verrà. Per Di Lorenzo pranzo con Lobotka, acclamato dai tifosi. Dopo un ottimo Europeo, lo slovacco è pronto a diventare il faro per il gioco di Conte. Tanto affetto e sostegno per Kvaratskhelia, tra i più attesi.